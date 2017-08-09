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ЭКОНОМИКА РБ


УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ НА 2017–2020 ГОДЫ
12:30 09.08.2017

Постановлением Совета министров Беларуси №588 от 07.08.2017 утверждена Государственная программа развития машиностроительного комплекса Беларуси на 2017–2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, целью госпрограммы является развитие, повышение эффективности и конкурентоспособности машиностроительного комплекса республики на 2017–2020 годы.

Государственная программа основывается на следующих основных приоритетах: рост и диверсификация экспорта товаров; обеспечение сбалансированности внешней торговли; привлечение инвестиций в целях увеличения производительности труда и формирования центров опережающего развития.

Финансирование госпрограммы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, а так же за счет собственных средств организаций – исполнителей Государственной программы, кредитных ресурсов банков и иных источников, не запрещенных законодательством.

В целом на ее выполнение планируется направить 4865,5 млн рублей, в том числе собственные средства организаций – 705,7 млн рублей, кредитные ресурсы банков – 3339,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 775,3 млн рублей.

Ответственным заказчиком и заказчиком госпрограммы определено Министерство промышленности.

Министерству финансов поручено при разработке проектов республиканского бюджета на очередной финансовый год в установленном порядке предусматривать средства на финансирование мероприятий Государственной программы.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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