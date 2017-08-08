Студенты Белорусского государственного университета завоевали три серебряные медали на 24-й Международной студенческой олимпиаде по математике, которая завершилась 6 августа в Благоевграде (Болгария).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, сборную университета представляли четыре студента. «Серебро» команде принесли третьекурсник Святослав Бордачев и первокурсники Елизавета Манжулина и Борис Серенков факультета прикладной математики и информатики БГУ. Кроме того, четверокурсник механико-математического факультета Александр Рожков получил похвальный отзыв.

Всего в олимпиаде приняли участие свыше 300 студентов более чем из 40 стран. В этом году участникам предлагалось решить десять задач, охватывающих следующие разделы: математический анализ, линейная и абстрактная алгебра, функциональный анализ, аналитическая геометрия, комбинаторика, теория чисел. Рабочий язык состязания – английский.

Руководителем сборной БГУ выступила доцент кафедры нелинейного анализа и аналитической экономики механико-математического факультета вуза Анна Бузулуцкая.

Студенты БГУ принимают участие в Международной студенческой олимпиаде по математике с 2001 года. За этот период сборная вуза завоевала около 80 медалей различного достоинства.