Прием в учреждения высшего образования абитуриентов, поступающих на условиях, предусмотренных для граждан Беларуси, завершился 6 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, план приема за счет средств бюджета выполнен полностью по всем формам получения образования – принято 26,7 тыс. человек (в 2016 году – 27,1 тыс. чел.), при этом в дневной форме, с целью удовлетворения заказа организаций на подготовку специалистов с высшим образованием, – 22,4 тыс. человек (в 2016 году – 22,5 тыс. человек).

Для получения образования на платной основе принято 26,8 тыс. человек (в 2016 году – 28,4 тыс. человек).

Всего 1 сентября в вузы страны придут учиться 53,5 тыс. первокурсников (в 2016 году – 55,5 тыс. человек).

Наибольшие конкурсы наблюдались по специальностям бюджетной дневной формы: Архитектура – 4,8 чел. на место (БНТУ), Разработка нефтяных и газовых месторождений – 5 (ГГУ им П.О. Сухого), Компьютерная физика – 5,5 (БГУ), Психология – 6,5 (БГПУ им. Максима Танка), Актерское искусство – 11,4 (БГАИ), Дизайн – 12,6 (БГУ), Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) – 15,2 (БГПУ имени Максима Танка).

Окончательные итоги приемной кампании можно будет подвести после обработки соответствующих статистических данных, не ранее 15 августа.

Приемная кампания в вузы возобновится 15 ноября. С этой даты и до 20 декабря будет проводиться прием абитуриентов в сельскохозяйственные вузы на заочную форму получения образования (как за счет средств бюджета, так и на платной основе).

Кроме того, до 15 октября всеми вузами страны осуществляется прием иностранных граждан, поступающих по собеседованию, определяющему уровень знания языка обучения в объемах, необходимых для получения высшего образования.