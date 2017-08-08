ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА В ВУЗАХ БЕЛАРУСИ БУДУТ ОБУЧАТЬСЯ ПОЧТИ 27 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
11:29 09.08.2017

Прием в учреждения высшего образования абитуриентов, поступающих на условиях, предусмотренных для граждан Беларуси, завершился 6 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, план приема за счет средств бюджета выполнен полностью по всем формам получения образования – принято 26,7 тыс. человек (в 2016 году – 27,1 тыс. чел.), при этом в дневной форме, с целью удовлетворения заказа организаций на подготовку специалистов с высшим образованием, – 22,4 тыс. человек (в 2016 году – 22,5 тыс. человек).

Для получения образования на платной основе принято 26,8 тыс. человек (в 2016 году – 28,4 тыс. человек).

Всего 1 сентября в вузы страны придут учиться 53,5 тыс. первокурсников (в 2016 году – 55,5 тыс. человек).

Наибольшие конкурсы наблюдались по специальностям бюджетной дневной формы: Архитектура – 4,8 чел. на место (БНТУ), Разработка нефтяных и газовых месторождений – 5 (ГГУ им П.О. Сухого), Компьютерная физика – 5,5 (БГУ), Психология – 6,5 (БГПУ им. Максима Танка), Актерское искусство – 11,4 (БГАИ), Дизайн – 12,6 (БГУ), Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) – 15,2 (БГПУ имени Максима Танка).

Окончательные итоги приемной кампании можно будет подвести после обработки соответствующих статистических данных, не ранее 15 августа.

Приемная кампания в вузы возобновится 15 ноября. С этой даты и до 20 декабря будет проводиться прием абитуриентов в сельскохозяйственные вузы на заочную форму получения образования (как за счет средств бюджета, так и на платной основе).

Кроме того, до 15 октября всеми вузами страны осуществляется прием иностранных граждан, поступающих по собеседованию, определяющему уровень знания языка обучения в объемах, необходимых для получения высшего образования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.08.2017
валюта курс
EUR 2.3063
USD 1.9526
RUB 3.2555
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3063 +0.007
USD 1.9526 +0.0018
RUB 3.2555 +0.0103
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2900 2.3000
USD 1.9500 1.9550
RUB 3.2510 3.2650
подробнее

Конвертация в банках
на 09.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1780
EUR/RUB 69.9000 70.7000
USD/RUB 59.6500 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте