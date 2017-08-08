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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПОЧТИ 45 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
11:00 09.08.2017

Более 44,7 тыс. жителей Могилевской области прошли оздоровление за счет всех источников финансирования в первом полугодии 2017 года.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, на эти цели израсходовано 9709,76 млн руб.

Так, с использованием средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения в области поправил здоровье 3121 человек, из них 1609 – это дети, 369 детей с родителями, 22 ребенка-инвалида в сопровождении и 1121 взрослых из числа работающих.

За счет средств республиканского бюджета оздоровлено 30 человек, пользующихся внеочередным правом получения путевок, из них 18 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 1445 человек из числа неработающих пенсионеров и инвалидов.

В студенческих санаториях-профилакториях Белорусско-российского университета и университета имени А.А. Кулешова отдохнул 641 студент.

В соответствии с законом «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» в регионе прошли оздоровление 5666 человек, имеющих соответствующие льготы. Из них 5118 детей, проживающих и обучающихся на загрязненных территориях, в составе организованных групп и 540 сопровождающих, 96 детей в возрасте от 3 до 6 лет в сопровождении одного из родителей, 7 детей-инвалидов и 8 человек взрослого населения, имеющих льготы по статье 18 согласно документу.

Санаторно-курортное лечение и оздоровление дети в составе организованных групп проходили в 12 здравницах, расположенных как на территории Беларуси, в том числе в реабилитационно-оздоровительных центрах «Жемчужина», «Ждановичи», «Надежда», «Лесная поляна», а так и за пределами страны в санаториях «Беларусь» (Сочи) и «Белая Русь» (Туапсе).

В Могилевской области обеспечен стопроцентный охват проживающих и обучающихся на загрязненных радионуклидами территориях и по медицинским показаниям нуждающихся в санаторно-курортном лечении детей.

За 6 месяцев текущего года в оздоровительных лагерях в летний и межсезонный периоды прошли оздоровление 33563 школьника.
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