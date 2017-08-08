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ЭКОНОМИКА РБ


FITCH ИЗМЕНИЛО ПРОГНОЗ ПО РЕЙТИНГАМ 3 БЕЛОРУССКИХ СТРАХОВЩИКОВ НА «ПОЗИТИВНЫЙ» И ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ «B-»
10:49 09.08.2017

Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам финансовой устойчивости страховщика («РФУ») трех государственных белорусских страховых компаний со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило РФУ на уровне «B-».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Fitch Ratings, это следующие страховые компании: Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие («Белгосстрах»), Белорусская национальная перестраховочная организация («БНПО») и Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования («Белэксимгарант»).

Пересмотр прогноза по РФУ на «Позитивный» следует за аналогичным рейтинговым действием по суверенному долгосрочному рейтингу дефолта эмитента («РДЭ») Беларуси в национальной валюте 28 июля 2017 г., который был подтвержден на уровне «B-».

Рейтинги продолжают отражать тот факт, что страховщики находятся в 100-процентной государственной собственности, и поддержку капиталом от государства при необходимости. Кроме того, рейтинги учитывают лидирующие рыночные позиции страховщиков в их соответствующих сегментах деятельности, устойчивое генерирование прибыли, а также относительно низкое качество их инвестиционных портфелей.

Кроме того, позитивным фактором для рейтингов Белгосстраха и Белэксимгаранта является наличие государственных гарантий по обязательному страхованию.

В случае изменения долгосрочного РДЭ Беларуси в национальной валюте вероятно соответствующее изменение РФУ страховщиков.

В случае существенного изменения взаимоотношений страховщиков с государством, это также, скорее всего, окажет влияние на их рейтинги.
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