ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 90 БИЗНЕСМЕНОВ БОРОЛИСЬ ЗА ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ В КОНКУРСЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
09:44 09.08.2017

За право представлять Могилевскую область в национальном конкурсе «Предприниматель года» боролись около 90 бизнесменов.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, наибольшее количество заявок на конкурс поступило из Могилева и Бобруйска – 40 и 21 соответственно. Это связано, в первую очередь, с численностью предприятий в данных городах. Только в областном центре зарегистрировано свыше 3,9 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и более 10,2 тыс. ИП.

Региональный отбор проходил в четырех номинациях: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства» и «Эффективный бизнес в сфере услуг». Последняя категория стала самой массовой. Здесь претендовали на лидерство 48 предпринимателей.

«Областной организационный комитет, в состав которого вошли специалисты в бизнес-сфере, определил победителей в каждой категории, учитывая показатели деятельности за 2016 год. – Раскрывать все карты не станем. Пусть это будет маленькой интригой, которая разрешится на церемонии награждения в Минске. Отмечу, что лауреатами стали не только представители крупных городов, но и бизнесмены из райцентров», – сказал заместитель председателя комитета экономики облисполкома Павел Мариненко.

Во время чествования победителей национального конкурса «Предприниматель года» в столице заслуженные награды вручат четырем бизнесменам от каждой области и города Минска. Лучшим вручат дипломы «Пераможца нацыянальнага конкурсу «Прадпрымальнiк года», памятные призы и премии в размере 50 базовых величин.

Малый и средний бизнес Могилевщины представляют более 8,5 тыс. частных организаций и свыше 22,3 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают 31% налоговых поступлений в бюджет. В целом по субъектам малого предпринимательства региона в 2016 году выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в текущих ценах составила 2761,3 млн руб. и увеличилась по сравнению с 2015-м на 8,3%.

«На сегодня ситуацию в среде малого и среднего бизнеса можно охарактеризовать как стабильно развивающуюся с небольшим трендом перепрофилирования в сферы услуг и производства», - сказал П. Мариненко.

Национальный конкурс «Предприниматель года» объявлен впервые в 2016 году. Фактически речь идет о возобновлении в принципиально новом формате конкурса «Лепшы прадпрымальнiк», который проводился ежегодно с 1997-го по 2013 год. Изменения коснулись количества и названий номинаций, порядка проведения конкурса, системы оценки и стимулирования победителей и призваны повысить актуальность и популярность данного мероприятия, сделать его процедуры гласными и прозрачными. В нынешнем году конкурс проводится среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, доля государства в уставном фонде которых не превышает 50%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.08.2017
валюта курс
EUR 2.3063
USD 1.9526
RUB 3.2555
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3063 +0.007
USD 1.9526 +0.0018
RUB 3.2555 +0.0103
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2900 2.3000
USD 1.9500 1.9550
RUB 3.2510 3.2650
подробнее

Конвертация в банках
на 09.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1780
EUR/RUB 69.9000 70.7000
USD/RUB 59.6500 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте