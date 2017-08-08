За право представлять Могилевскую область в национальном конкурсе «Предприниматель года» боролись около 90 бизнесменов.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, наибольшее количество заявок на конкурс поступило из Могилева и Бобруйска – 40 и 21 соответственно. Это связано, в первую очередь, с численностью предприятий в данных городах. Только в областном центре зарегистрировано свыше 3,9 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и более 10,2 тыс. ИП.

Региональный отбор проходил в четырех номинациях: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства» и «Эффективный бизнес в сфере услуг». Последняя категория стала самой массовой. Здесь претендовали на лидерство 48 предпринимателей.

«Областной организационный комитет, в состав которого вошли специалисты в бизнес-сфере, определил победителей в каждой категории, учитывая показатели деятельности за 2016 год. – Раскрывать все карты не станем. Пусть это будет маленькой интригой, которая разрешится на церемонии награждения в Минске. Отмечу, что лауреатами стали не только представители крупных городов, но и бизнесмены из райцентров», – сказал заместитель председателя комитета экономики облисполкома Павел Мариненко.

Во время чествования победителей национального конкурса «Предприниматель года» в столице заслуженные награды вручат четырем бизнесменам от каждой области и города Минска. Лучшим вручат дипломы «Пераможца нацыянальнага конкурсу «Прадпрымальнiк года», памятные призы и премии в размере 50 базовых величин.

Малый и средний бизнес Могилевщины представляют более 8,5 тыс. частных организаций и свыше 22,3 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают 31% налоговых поступлений в бюджет. В целом по субъектам малого предпринимательства региона в 2016 году выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в текущих ценах составила 2761,3 млн руб. и увеличилась по сравнению с 2015-м на 8,3%.

«На сегодня ситуацию в среде малого и среднего бизнеса можно охарактеризовать как стабильно развивающуюся с небольшим трендом перепрофилирования в сферы услуг и производства», - сказал П. Мариненко.

Национальный конкурс «Предприниматель года» объявлен впервые в 2016 году. Фактически речь идет о возобновлении в принципиально новом формате конкурса «Лепшы прадпрымальнiк», который проводился ежегодно с 1997-го по 2013 год. Изменения коснулись количества и названий номинаций, порядка проведения конкурса, системы оценки и стимулирования победителей и призваны повысить актуальность и популярность данного мероприятия, сделать его процедуры гласными и прозрачными. В нынешнем году конкурс проводится среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, доля государства в уставном фонде которых не превышает 50%.