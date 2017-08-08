|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ РЯД КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ СУДЕЙ БЕЛАРУСИ
09:30 09.08.2017
Александр Лукашенко 31 июля 2017 года подписал указ №268 «О назначении и освобождении судей».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, указом назначен на должность судьи Верховного суда бессрочно Олег Латышевич с последующим согласованием назначения с Советом Республики Национального собрания.
Судья коллегии по экономическим делам Верховного суда Руслан Юмагужин освобожден от должности в связи с выходом в отставку.
Кадровые решения приняты также в отношении руководства и судей ряда иных судов республики. В частности, судьей на пятилетний срок и председателем суда Лоевского района назначен Иван Цалков, до этого момента работавший судьей суда Ельского района. На должность председателя суда Щучинского района назначена бессрочно Ирина Тодорова. Возглавлявший этот суд ранее Валерий Романовский назначен судьей Гродненского областного суда.
От должности председателя и судьи суда Мозырского района освобожден в связи с выходом в отставку Юрий Клеймюк.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2017
Курсы в банках
на 09.08.2017
Конвертация в банках
на 09.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте