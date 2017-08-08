Александр Лукашенко 31 июля 2017 года подписал указ №268 «О назначении и освобождении судей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, указом назначен на должность судьи Верховного суда бессрочно Олег Латышевич с последующим согласованием назначения с Советом Республики Национального собрания.

Судья коллегии по экономическим делам Верховного суда Руслан Юмагужин освобожден от должности в связи с выходом в отставку.

Кадровые решения приняты также в отношении руководства и судей ряда иных судов республики. В частности, судьей на пятилетний срок и председателем суда Лоевского района назначен Иван Цалков, до этого момента работавший судьей суда Ельского района. На должность председателя суда Щучинского района назначена бессрочно Ирина Тодорова. Возглавлявший этот суд ранее Валерий Романовский назначен судьей Гродненского областного суда.

От должности председателя и судьи суда Мозырского района освобожден в связи с выходом в отставку Юрий Клеймюк.