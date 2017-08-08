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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ ОДНОГО ИЗ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ
09:15 09.08.2017
Согласно приговору суда Каменецкого района бывший руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий региона заключал договоры на поставку электрооборудования и запасных деталей по заведомо завышенной цене.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, согласно товарно-транспортным накладным, частная фирма из Могилева поставила хозяйству материальные ценности на сумму свыше 84,6 тыс. рублей, фактическая стоимость которых составляла всего 16,9 тыс. рублей. Кроме того, он необоснованно уплатил 26,5 тыс. рублей за обещанную поставку товаров, которые впоследствии не были получены.
За принятие решений в интересах предпринимателей директор получил в качестве вознаграждения телевизор, 1,3 тыс. долларов США и пневматический пистолет с патронной обоймой.
Экс-руководитель признан виновным в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
По совокупности преступлений ему назначено судом наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет.
Приговор вступил в законную силу.
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