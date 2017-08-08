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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМГЕНДИРЕКТОРА «БЕЛПОЧТЫ» ПРОВЕДЕТ 10 АВГУСТА ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В НОВОПОЛОЦКЕ
16:50 08.08.2017
Заместитель генерального директора по техническим вопросам РУП «Белпочта» Дмитрий Дорошко 10 августа проведет выездной личный прием граждан и юридических лиц в Новополоцке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, задать интересующие вопросы можно с 11.00 до 13.00 в Новополоцком городском узле почтовой связи (ул. Молодежная, д.74).
Предварительная запись по телефонам: 8 0214 75 32 52, 75 45 35.
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