Ведущие телематические компании из Восточной Европы соберутся в Минске 9-11 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании Gurtam, столица Беларуси примет более 150 участников из числа крупнейших системных интеграторов, производителей телематического оборудования и разработчиков ПО для обсуждения технических и коммерческих аспектов бизнеса, основных проблем и важнейших вопросов развития рынка.

Традиционно Gurtam проводит конференцию в формате «Дней открытых дверей»: в перерывах участники смогут посетить любой отдел в офисе компании-организатора и обсудить самые актуальные вопросы с нужными специалистами.

Команда Gurtam и партнеры компании со всего постсоветского пространства представят новые продукты и разработки, поделятся экспертными мнениями и расскажут о самых интересных проектах в сфере мониторинга транспорта и стационарных объектов.

Участников ждут обзор достижений и перспектив развития телематического сообщества Wialon, презентация новейших возможностей платформы и продвинутой стратегии продаж, анализ кейсов зарубежных партнеров и мировых технологических тенденций. Гости мероприятия примут участие в обсуждениях в рамках круглых столов и экспертных панелей, а также ознакомятся с последними разработками компании и ее ведущих технологических партнеров.

Каждый год организаторы предлагают все более насыщенную программу, а само мероприятие вызывает растущий интерес у мирового сообщества. На первой конференции 2017 года в Минске со своими докладами выступили мировые лидеры Google и Sigfox, а общее количество участников после конференции 9-11 августа составит более 300 профессионалов со всего мира.

Опытные докладчики, сотни практикующих профессионалов, нестандартные проекты и инновационные идеи – все это делает конференцию Gurtam уникальным событием для Беларуси и одним из самых значимых отраслевых мероприятий в регионе Восточной Европы.

Gurtam – это международный разработчик программного обеспечения для спутникового мониторинга с центральным офисом в Минске.

Gurtam пользуется поддержкой более 950 партнеров во всем мире, что позволило расширить географию использования решений Gurtam до 130 стран. Многофункциональная платформа Wialon – основной продукт компании – используется для мониторинга более 1200000 объектов во всем мире.

На территории Беларуси систему активно используют МАЗ, «Электросила», «Трайпл», «Евроторг», «Монолит Групп», «Газпром» и др.

В 2017 году компания выпустила инновационную бэкенд платформу flespi, которая обеспечивает унифицированное взаимодействие между телематическими устройствами и любыми типами программного обеспечения.

Организатором конференции выступает компания Gurtam, которая занимает более 36% рынка СНГ согласно аналитическому отчету Omnicomm.