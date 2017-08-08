Учебу в вузах 1 сентября начнут 53,5 тысячи первокурсников, сообщает агентство «Минск-Новости».

В этом году на все формы обучения за счет государственных средств приняли 26,7 тыс. человек (в 2016-м — 27,1 тыс.), при этом на дневную форму — 22,4 тыс. человек (22,5 тыс.). Учиться платно будут 26,8 тыс. человек (28,4 тыс.).

Самый большой конкурс на бюджетную дневную форму обучения был на следующих специальностях: «Архитектура» — 4,8 человека на место (БНТУ), «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» — 5 (ГГТУ им. П.О. Сухого), «Компьютерная физика» — 5,5 (БГУ), «Психология» — 6,5 (БГПУ им. Максима Танка), «Актерское искусство» — 11,4 (БГАИ), «Дизайн» — 12,6 (БГУ), «Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)» — 15,2 (БГПУ им. Максима Танка).

Прием в высшие учебные заведения абитуриентов, поступающих на условиях, рассчитанных для граждан Беларуси, закончился 6 августа.