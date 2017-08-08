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ЭКОНОМИКА РБ


ДИРЕКТОР ЧАСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ГРОДНО ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
16:20 08.08.2017

Органы прокуратуры Гродненской области предъявляют в суд исковые заявления о признании недействительными договоров отчуждения имущества, заключенных с целью его сокрытия от возможной конфискации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, приговором суда Октябрьского района Гродно директор частной строительной компании (СООО «Консент») Л. признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и осужден к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Нецелевое использование виновным денежных средств (более 65 тыс. рублей), внесенных гражданами на строительство жилья, привело к невыполнению СООО «Консент» взятых на себя обязательств по строительству и сдаче в эксплуатацию квартир для 200 граждан.

В ходе рассмотрения гражданского дела по иску жены Л. об освобождении имущества от ареста прокуратурой Гродно проведена проверка по выявлению всего имущества, принадлежащего супругам Л. Органами следствия и судебными исполнителями, невзирая на наличие законных оснований, вопрос о предъявлении исковых заявлений о признании сделок недействительными не инициировался.

В ходе проверки прокурорами установлено, что незадолго до пресечения преступной деятельности Л., он продал гражданке России 3-комнатную квартиру за 25 тыс. рублей. В связи с этим прокурор Гродно предъявил в суд исковое заявление о взыскании в доход государства стоимости ½ доли от суммы продажи квартиры. Судом Октябрьского района Гродно исковое заявление рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.

Кроме того, прокуратурой Гродно выявлено, что в 2008 году теща осужденного заключила с СООО «Консент» договор купли-продажи 3-комнатной квартиры стоимостью 16,93 тыс. рублей, которую затем подарила своей дочери (жене осужденного Л.). На момент проверки в данной квартире никто не был зарегистрирован и не проживал. Совокупный доход родителей жены осужденного Л. за 2003–2007 годы составил менее 15% от стоимости приобретенной квартиры. Это обстоятельство позволило сделать вывод, что фактическими покупателями квартиры являются супруги Л., в связи с чем прокурором Гродно в суд предъявлено исковое заявление о признании сделок с указанной квартирой недействительными.

По итогам проведенной проверки прокурором города также предъявлен в суд иск о признании общей совместной собственностью супругов помещения бара, расположенного в Гродно.

Согласно решению суда Октябрьского района Гродно, вступившему в законную силу в июне 2017 года, исковые заявления прокурора в отношении квартиры и бара удовлетворены.
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