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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – 2017» ПРОДОЛЖИТСЯ ДО КОНЦА АВГУСТА
16:16 08.08.2017
До конца августа проводится сбор заявок на участие в республиканском конкурсе на соискание премии за достижения в области энергоэффективности «Лидер энергоэффектинвости-2017».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в этом году конкурс работает согласно новому положению. Предмет рассмотрения конкурса расширен, что связано с повышением интереса к мероприятию не только со стороны производителей продукции, систем, технологий, но и со стороны организаций, занимающихся реализацией проектов по модернизации энергосистем на предприятиях.
С прошлого года действует номинация «Технологии и проекты на основе возобновляемых источников энергии». Третий год подряд действуют номинации «Энергоэффективный продукт года», «Энергоэффективная технология года», «Энергоэффективное здание года».
По словам председателя Оргкомитета, заместителя директора Департамента по энергоэффективности Владимира Комашко, «Лидер энергоэффективности» – это мероприятие, в котором не побеждают друг друга, а доказывают, что их продукт или технология достойны признания».
В сентябре будет проведена экспертная оценка заявок, а в начале октября состоится церемония награждения победителей конкурса.
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