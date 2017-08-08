Пополнить свой кошелек в Яндекс.Деньгах можно через всю доступную системе ЕРИП инфраструктуру по приему платежей – в кассах 23-х банков, входящих в Единое расчетное информационное пространство (ЕРИП), банкоматах, платёжно-справочных терминалах, инфокиосках, интернет-банкинге, мобильном банкинге, отделениях «Белпочты».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «НКФО ЕРИП», в Дереве ЕРИП услуга размещена в общереспубликанской ветке.

Для пополнения кошелька в системе «Расчет» необходимо последовательно выбрать: Интернет-магазины/сервисы; Y; Yandex.money.ru - Яндекс.Деньги.

При оплате необходимо ввести номер кошелька.

Оператором по переводу денежных средств на личный кошелек в Яндекс.Деньги на территории Беларуси выступает ОАО «БПС-Сбербанк».

Также остается возможность пополнения счета на сайте Яндекс.Денег с помощью банковской карты.