Александр Лукашенко поручил к октябрю подготовить пакет документов, направленных на стимулирование деловой инициативы в Беларуси. Такая информация прозвучала во время доклада по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы.

«К 1 октября мы должны выдать обществу и предпринимателям эти документы», - сказал А. Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, планируется, что в пакет документов по вопросам стимулирования деловой инициативы войдут около десяти нормативно-правовых актов. А. Лукашенко предупредил, что перед подписанием он намерен заслушать докладчиков по каждому из них.

«Если у меня нет вопросов после нашего обсуждения, доработки, я подпишу эти документы. Если есть вопросы, будем дорабатывать. Вопрос очень серьезный, нельзя ошибиться», - подчеркнул президент.

Он отметил, что все излишние административные барьеры, с которыми сталкиваются бизнесмены, будут упразднены. Вместе с тем повысится ответственность предпринимателей.

«Окончательное решение по этим документам должно быть четко выверенным и в полной мере отвечать интересам нашей страны. Необходимо быть абсолютно уверенными в правильности задаваемого вектора правового регулирования сферы предпринимательства», - сказал А. Лукашенко.

Президент подчеркнул, что государство не должно и не потеряет контроль в экономике.

«Люди нам потом этого не простят. Если что-то случится, спрос будет с нас, с власти, и меньше – с бизнеса», - сказал глава государства.

В январе текущего года была создана рабочая группа по совершенствованию контрольной деятельности и устранению излишних требований к субъектам хозяйствования. В феврале состоялось совещание, на котором были определены основные концептуальные направления ее деятельности. По итогам проделанной работы подготовлен пакет документов, целью которых является повышение деловой активности в Беларуси.

«Представленные к рассмотрению нормативные акты содержат ряд довольно серьезных новаций для экономической сферы – от уведомительного принципа начала осуществления отдельных видов экономической деятельности до системы выборочных проверок. Это, бесспорно, серьезный шаг на пути повышения доверия к деловому сообществу», - подчеркнул А. Лукашенко.

По словам президента, от властей ждут решений, которые позволят любому человеку открыть свое дело и работать, руководствуясь минимальным набором требований.

«Все ненужные, мешающие работе административные барьеры и процедуры необходимо устранить. Их, к сожалению, на сегодняшний день немало», - отметил глава государства.

В частности, А. Лукашенко коснулся барьеров в строительной сфере.

«В свое время мы отменили лицензирование. Однако на смену пришли новые требования: аттестация предприятия, сертификация строительных работ, получение свидетельства о технической компетенции. В итоге, по мнению представителей бизнес-сообщества, эта отрасль продолжает оставаться крайне зарегулированной», – сказал глава государства.

Кроме того, по словам президента, необходимо внимательно посмотреть на авторский и технический надзор.

А. Лукашенко призвал предпринимателей быть социально ответственными и работать не только на себя, но и на благо государства.

«От любых совместных действий – моих как представителя власти и ваших как представителей бизнеса - должен быть эффект для государства и для предпринимательства. Игра в одни ворота неприемлема. Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным, но чтобы после принятия решений государство стало сильнее. Если вы по-другому это понимаете, тогда у нас с вами вряд ли что-то получится», - отметил президент.

Он подчеркнул, что является сторонником исключения ненужных требований к работающим людям.

«Меня коробит, если докладывают, что предприниматели пытаются работать и делом занимаются, а мы начинаем блох выискивать. Этого быть не должно», - сказал А. Лукашенко.

При этом он призвал предпринимателей к пониманию того, что они работают в государстве, и от силы этого государства зависит и их собственное благополучие.

«Нельзя допустить, как это в известных государствах, разницу между беднотой и богатыми людьми в 25-30 раз. Это прообраз если не будущей революции, то нестабильности точно», - заявил глава государства.