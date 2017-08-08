|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ К ОКТЯБРЮ ПОДГОТОВИТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ В БЕЛАРУСИ
16:05 08.08.2017
Александр Лукашенко поручил к октябрю подготовить пакет документов, направленных на стимулирование деловой инициативы в Беларуси. Такая информация прозвучала во время доклада по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы.
«К 1 октября мы должны выдать обществу и предпринимателям эти документы», - сказал А. Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, планируется, что в пакет документов по вопросам стимулирования деловой инициативы войдут около десяти нормативно-правовых актов. А. Лукашенко предупредил, что перед подписанием он намерен заслушать докладчиков по каждому из них.
«Если у меня нет вопросов после нашего обсуждения, доработки, я подпишу эти документы. Если есть вопросы, будем дорабатывать. Вопрос очень серьезный, нельзя ошибиться», - подчеркнул президент.
Он отметил, что все излишние административные барьеры, с которыми сталкиваются бизнесмены, будут упразднены. Вместе с тем повысится ответственность предпринимателей.
«Окончательное решение по этим документам должно быть четко выверенным и в полной мере отвечать интересам нашей страны. Необходимо быть абсолютно уверенными в правильности задаваемого вектора правового регулирования сферы предпринимательства», - сказал А. Лукашенко.
Президент подчеркнул, что государство не должно и не потеряет контроль в экономике.
«Люди нам потом этого не простят. Если что-то случится, спрос будет с нас, с власти, и меньше – с бизнеса», - сказал глава государства.
В январе текущего года была создана рабочая группа по совершенствованию контрольной деятельности и устранению излишних требований к субъектам хозяйствования. В феврале состоялось совещание, на котором были определены основные концептуальные направления ее деятельности. По итогам проделанной работы подготовлен пакет документов, целью которых является повышение деловой активности в Беларуси.
«Представленные к рассмотрению нормативные акты содержат ряд довольно серьезных новаций для экономической сферы – от уведомительного принципа начала осуществления отдельных видов экономической деятельности до системы выборочных проверок. Это, бесспорно, серьезный шаг на пути повышения доверия к деловому сообществу», - подчеркнул А. Лукашенко.
По словам президента, от властей ждут решений, которые позволят любому человеку открыть свое дело и работать, руководствуясь минимальным набором требований.
«Все ненужные, мешающие работе административные барьеры и процедуры необходимо устранить. Их, к сожалению, на сегодняшний день немало», - отметил глава государства.
В частности, А. Лукашенко коснулся барьеров в строительной сфере.
«В свое время мы отменили лицензирование. Однако на смену пришли новые требования: аттестация предприятия, сертификация строительных работ, получение свидетельства о технической компетенции. В итоге, по мнению представителей бизнес-сообщества, эта отрасль продолжает оставаться крайне зарегулированной», – сказал глава государства.
Кроме того, по словам президента, необходимо внимательно посмотреть на авторский и технический надзор.
А. Лукашенко призвал предпринимателей быть социально ответственными и работать не только на себя, но и на благо государства.
«От любых совместных действий – моих как представителя власти и ваших как представителей бизнеса - должен быть эффект для государства и для предпринимательства. Игра в одни ворота неприемлема. Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным, но чтобы после принятия решений государство стало сильнее. Если вы по-другому это понимаете, тогда у нас с вами вряд ли что-то получится», - отметил президент.
Он подчеркнул, что является сторонником исключения ненужных требований к работающим людям.
«Меня коробит, если докладывают, что предприниматели пытаются работать и делом занимаются, а мы начинаем блох выискивать. Этого быть не должно», - сказал А. Лукашенко.
При этом он призвал предпринимателей к пониманию того, что они работают в государстве, и от силы этого государства зависит и их собственное благополучие.
«Нельзя допустить, как это в известных государствах, разницу между беднотой и богатыми людьми в 25-30 раз. Это прообраз если не будущей революции, то нестабильности точно», - заявил глава государства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2017
Курсы в банках
на 08.08.2017
Конвертация в банках
на 08.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте