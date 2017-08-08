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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСЫ ЗА ПОЛГОДА ПОЧТИ СТАЛИ В 2 РАЗА ЧАЩЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЧНЫМИ ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖАМИ
15:53 08.08.2017

Провайдер электронных платежей Assist Belarus изучил покупательское поведение в ряде крупных интернет-магазинов и сервисов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Assist Belarus, были проанализированы онлайн-покупки авиабилетов, одежды, цветов, билетов на мероприятия, продуктов, оплаты телеком-услуг, страховок и т.д. В исследование были включены оплаты на веб-ресурсах, которые специализируются на разных типах товаров и услуг, а также те, чей средний чек по отдельности заметно отличается. Сравнивались два периода: 1 января – 30 июня 2016 года и аналогичный период 2017 года.

Основные показатели – количество платежей, их сумма и средний чек – значительно выросли. Так, число карточных онлайн-платежей в 2017 году выросло почти в 1,7 раза, а сумма всех таких оплат выросла почти втрое – в 2,8 раза. Средний чек на топовых белорусских онлайн-ресурсах вырос с 33,8 до 63,3 рубля. Процент оплат с мобильных устройств в первом полугодии 2016 года составил 22%, в 2017 – уже 27,4%.

На держателей иностранных банковских карт стабильно приходится по 14-14,5% карточных платежей. Покупатели, которые «привязали» свои карты к определенным сайтам для оплат в один клик, также постоянны – таких оплат 16% в каждом периоде.

В аналитику вошли данные по оплатам банковскими картами на сайтах Wildberries.by, Belavia.by, Rw.by, Bycard.by, Kvitki.by, Slivki.by, Ticketpro.by, Cvety24.by, Mts.by, Stravita.by, E-dostavka.by.
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