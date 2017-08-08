В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники 5 августа состоялось заключительное заседание приемной комиссии, на котором приняли первокурсников на дневную, заочную и дистанционную форму получения образования на условиях оплаты, а также абитуриентов для получения второго высшего образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУИР, на дневное отделение зачислено 904 абитуриента (всего же заявлений подано 973). На заочное приняты 92 человека, еще 138 – на дистанционное обучение. Также 70 абитуриентов начнут получать второе высшее образование (они зачислены сразу на второй курс).

По итогам вступительной кампании всего в БГУИР зачислено 3157 человек (с учетом набора на второе высшее и иностранных студентов).

«В этом году приемная кампания прошла успешно, на все без исключения формы получения образования был конкурс – это конкуренция среди сильнейших абитуриентов. Проходной балл как на бюджет, так и на платное вырос по сравнению с прошлым годом. Так, самый низкий проходной балл, с которым можно было поступить на дневное отделение на бюджет в этом году, составил 257 (в прошлом году – 240), на платное - 198 (в прошлом году 183)», - резюмировал председатель приемной комиссии, ректор БГУИР Михаил Батура.

Вместе с тем самые востребованные у абитуриентов специальности как на платное, так и на бюджет совпали. Это «Информатика и технологии программирования» (380 баллов на бюджет и 274 балла на платное), «Программное обеспечение информационных технологий» (проходной балл на бюджет 372, на платное – 294). Замыкает топ-3 специальность «Информационные системы и технологии в игровой индустрии» (проходной балл на бюджет 370, на платное – 267 баллов).

Ответственный секретарь приемной комиссии Василий Бондарик отметил, что 144 абитуриента БГУИР прошли процедуру перезачисленения. Это связано с тем, что после зачисления на бюджет будущие первокурсники могли забирать документы, и, так как места освобождались, некоторые абитуриенты теперь стали проходить на бюджет вместо платного, либо на специальность, которая располагалась выше в порядке приоритета в их электронных кабинетах.

Кроме того, в этом году 19 абитуриентов было зачислено сверх плана – они имеют высокие спортивные звания (согласно п.33 Правил приема).

Подводя итоги вступительной кампании этого года, М. Батура отметил удобство электронного журнала. Благодаря этому нововведению процесс подачи заявлений был оперативным, и очередей практически не было. Раньше за каждым оператором был закреплен один факультет, а теперь абитуриенты могли подавать документы любому оператору – по принципу «свободной кассы». Все данные сводились в электронный журнал. Каждый день его распечатывали и заверяли необходимыми подписями и печатями.

Приемная кампания 2017 года окончательно завершится 15 октября – именно до этого числа университет принимает документы от иностранных абитуриентов.