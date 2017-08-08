Комитет государственного контроля Могилевской области провел мониторинг готовности сельхозорганизаций области к уборке урожая.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в ходе контрольных мероприятий, которые проводились 30 июля, ненадлежащая подготовка зерноуборочной техники, отставание от графиков ее ремонта установлены в 15 из 20 проверенных организаций.

К примеру, в ОАО «Могилевская райагропромтехника» (на 30.07.2017) из 13 зерноуборочных комбайнов были подготовлены только восемь (62%), в ОАО «Быховский» Быховского района (на 25.07.2017) из трех – один (33%). При этом в последнем хозяйстве нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляет 377 га зерновых и зернобобовых культур, что выше на 123 га среднеобластной (254 га).

Схожие недостатки выявлены в ОАО «Белыничи» Белыничского, ОАО «Пудовня-Агро», ОАО «Черневка-Агро» и ОАО «Михеевка-Агро» Дрибинского, КСУП «Красный боец» и ОАО «Добоснянское» Кировского, КСУП «Бель» Кричевского, КСУП «Овсянка» им. И.И.Мельника и ОАО «Горецкое» Горецкого, ОАО «Экспериментальная база «Дашковка» Могилевского районов.

В шести организациях (33%) установлена ненадлежащая подготовка зерносушильного хозяйства. К примеру, в ОАО «Пудовня-Агро» Дрибинского района (на 30.07.2017) на одной сушилке была необходима замена решетки приемного бункера и ремонт въездной эстакады, две напольные сушилки не были оборудованы первичными средствами пожаротушения. Схожие недостатки выявлены в ОАО «Михеевка-Агро» Дрибинского, ОАО «Могилевская райагропромтехника» Могилевского, СПК «Колхоз имени Суворова» и ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» Кричевского районов.

В отдельных организациях области зафиксированы длительное время неиспользуемые загрузчики сухих кормов. К примеру, такие ЗСК М-819 имеются в ОАО «Кричеврайагропромтехснаб», могилевских ОАО «Экспериментальная база «Дашковка» и ОАО «Могилевская райагропромтехника».

Для проведения уборочной кампании в некоторых хозяйствах области не было накоплено достаточное количество горюче-смазочных материалов.

Запасы топлива на 1-2 дня работы установлены в десяти организациях (50%), практически полное его отсутствие (не более 100-200 л) – в четырех (20%): в ОАО «Совхоз «Киселевичи» Бобруйского, ОАО «Горецкое» Горецкого, ОАО «Михеевка-Агро» Дрибинского (на 30.07.2017) и ОАО «Быховский» (на 25.07.2017) Быховского районов.

Ненадлежащая подготовка весового хозяйства установлена в шести организациях (30%), складских помещений – в двух (10%).

К примеру, на 30 июля не были поверены автомобильные весы в ОАО «Пудовня-Агро» и ОАО «Михеевка-Агро» Дрибинского района, не отремонтированы ворота в отдельных складских помещениях ОАО «Кричеврайагропомтехснаб» и СПК «Колхоз имени Суворова» Кричевского района».

По выявленным недостаткам Могилевскому облисполкому и соответствующим райисполкомам предложено принять меры по их устранению. Контроль над ходом полевых работ продолжается.