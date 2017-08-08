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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ СТОЛИЧНОГО АВТОБУСА №70 ИЗМЕНЯЕТСЯ 19 И 20 АВГУСТА
14:09 08.08.2017
Движение столичного автобусов маршрута №70 изменяется 19 и 20 августа в связи с проведением ремонтных работ по замене теплотрассы на ул. Филатова (в районе дома №15).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», движение автобуса организуется:
со стороны АС «Автозаводская» в направлении ст. метро «Партизанская» – по ул. Кулешова, Тухачевского, Жилуновича и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Кинотеатр Комсомолец»;
в обратном направлении – без изменений.
Из маршрута временно исключаются остановочные пункты «Поликлиника №21» и «5-я больница» в направлении ст. метро «Партизанская».
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