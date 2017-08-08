Сотрудники Борисовского таможенного поста и отдела по борьбе с контрабандой и административными правонарушениями Минской региональной таможни пресекли попытку незаконного вовлечения в экономический оборот партии товара «жесть белая, пищевая».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, около 20 тонн товара, ввезенного на территорию Беларуси из Украины, минский субъект хозяйствования поместил под таможенную процедуру внутреннего потребления.

При осуществлении проверочных мероприятий в отношении вышеуказанной поставки белорусские таможенники запросили от таможенного органа государства-отправителя необходимые документы. При их изучении выяснилось, что фактическая стоимость размещенного на таможенном складе товара была занижена на 20%.

Заявив в документах неверную стоимость, субъект хозяйствования предпринял попытку сэкономить на таможенных платежах 1,5 тыс. рублей.

По данному факту Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Партия товара, оценочной стоимостью свыше 50 тыс. рублей, изъята до решения суда.