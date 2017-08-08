В Белорусском государственном университете подведены итоги зачисления на дневную платную форму обучения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, средний конкурс по университету составил 1,5 человека на место (в 2016 г. – 1,3). На первый курс зачислены 1912 абитуриентов. Среди них: 1880 на полный срок обучения; 32 на сокращенный срок обучения.

Среди зачисленных: 187 закончили с отличием среднюю школу либо средние специальные учебные заведения (в 2016 г. – 151); 45,7% – выпускники лицеев и гимназий (в 2016 г. – 45,2%); абитуриенты, зачисленные по общему конкурсу по результатам ЦТ, имеющие более 300 баллов составляют 28% (в 2016 г. – 27%), имеющие более 200 баллов составляют 88,3% (в 2016 г. – 77%).

Также среди зачисленных 34,3% составляют мужчины, 65,7% женщины. К слову, минчане составляют 47,3% от общего числа зачисленных.

Самые высокие проходные баллы среди естественнонаучных специальностей: «информатика» – 300 (в 2016 г. – 237); «прикладная информатика» – 293 (в 2016 г. – 254); «прикладная математика» – 291 (в 2016 г. – 237); «химия лекарственных соединений» – 288 (в 2016 г. – 262); «актуарная математика» – 282 (в 2016 г. – 209); «фундаментальная химия» – 278 (в 2016 – 283); «компьютерная математика и системный анализ» – 277 (в 2016 г. – 198); «компьютерная безопасность» – 267 (в 2016 г. – 182); «аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии» – 258 (в 2016 г. – 178); «математика и информационные технологии» – 254 (в 2016 г. – 195); «экономическая кибернетика» – 252 (в 2016 г. – 218).

Самые высокие проходные баллы среди социально-экономических и гуманитарных специальностей: «информация и коммуникация» – 336 (в 2016 г. – 316); «международное право» – 326 (в 2016 г. – 322); «лингвострановедение» – 309 (в 2016 г. – 315); «правоведение» – 290 (в 2016 г. – 307); «международные отношения» – 281 (в 2016 г. – 317); «бизнес-администрирование» – 274 (в 2016 г. – 243); «социальные коммуникации» – 272 (в 2016 г. – 220); «управление информационными ресурсами» – 267 (в 2016 г. – 261); «таможенное дело» – 265 (в 2016 г. – 245); «мировая экономика» – 264 (в 2016 г. – 255); «менеджмент» (направление – менеджмент в сфере международного туризма) – 262 (в 2016 г. – 249); «романо-германская» (французская) филология – 256 (в 2016 г. – 200); «восточная» (китайская) филология – 255 (в 2016 г. – 197); «логистика» – 251 (в 2016 г. – 252).

На заочную платную форму зачислены 767 абитуриентов. Средний конкурс составил 1,5 (в 2016 г. – 1,1). Среди них: 481 на полный срок обучения; 286 на сокращенный срок обучения.

Самые высокие проходные баллы: «правоведение» – 214; «математика и информационные технологии» – 213.

На заочную платную форму для получения второго высшего образования (сокращенный срок обучения) зачислены 210 абитуриентов. Средний конкурс составил 1,5 (в 2016 г. – 1).

По ходатайству спортивных федераций и союзов в соответствии с п.33 Правил приема на последнем заседании приемной комиссии зачислены на дневную платную форму 46 абитуриентов.