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ЭКОНОМИКА РБ
НАСЕЛЕНИЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ЧИСТЫМ ПРОДАВЦОМ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
12:48 08.08.2017
Население Могилевской области по-прежнему остается чистым продавцом иностранной валюты.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, так, с начала года на чистой основе жители региона продали 59,7 млн долларов в эквиваленте. Объем покупки составил 185,5 млн долларов, продажи – 245,2 млн долларов.
«Если до начала сезона отпусков среднемесячный объем чистой продажи равнялся 9,8 млн долларов, то, начиная с июня, он снизился до 5,3 млн долларов», - подчеркнули в Главном управления Национального банка Беларуси по Могилевской области.
Значительную часть в объеме продажи по-прежнему занимают операции с наличной иностранной валютой. За июль на чистой основе населением ее продано на сумму 8,5 млн долларов.
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