Население Могилевской области по-прежнему остается чистым продавцом иностранной валюты.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, так, с начала года на чистой основе жители региона продали 59,7 млн долларов в эквиваленте. Объем покупки составил 185,5 млн долларов, продажи – 245,2 млн долларов.

«Если до начала сезона отпусков среднемесячный объем чистой продажи равнялся 9,8 млн долларов, то, начиная с июня, он снизился до 5,3 млн долларов», - подчеркнули в Главном управления Национального банка Беларуси по Могилевской области.

Значительную часть в объеме продажи по-прежнему занимают операции с наличной иностранной валютой. За июль на чистой основе населением ее продано на сумму 8,5 млн долларов.