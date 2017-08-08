Жители Беларуси теперь могут пополнять кошелёк в Яндекс.Деньгах через все банки и платёжные системы, которые работают с Единым расчётным информационным пространством республики (ЕРИП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании «Яндекс.Деньги», это стало возможным благодаря сотрудничеству Яндекс.Денег, ОАО «БПС-Сбербанк» и ISEC-System.

ЕРИП объединяет 23 банка и более 15 тыс. точек приёма наличных по всей Беларуси: банкоматы, кассы, инфокиоски, платёжные терминалы. Пополнить кошелёк пользователи Яндекс.Денег могут наличными в любом из этих пунктов или через интернет-банкинг. Кроме того, положить средства на счёт по-прежнему можно на сайте Яндекс.Денег с помощью банковской карты.

Чтобы пополнять кошелёк и пользоваться его возможностями, жители Беларуси должны пройти идентификацию в Яндекс.Деньгах. Для этого достаточно прийти с паспортом и заявлением в минский офис ISEC-System или любое отделение БПС-Сбербанка либо прислать данные через интернет-банкинг БПС-Сбербанка.

Яндекс.Деньги помогают белорусским пользователям отправлять денежные переводы и оплачивать онлайн-покупки популярными способами — из электронных кошельков, с банковских карт и наличными. Кошелёк в Яндекс.Деньгах — самый популярный в рунете, по данным исследований Markswebb Rank & Report на 2016 год и Mediascope на 2017. К началу этого года у сервиса было около 30 млн пользователей, каждый день открывается примерно 15 тыс. новых счетов. Яндекс.Деньги предлагают собственные банковские карты Mastercard категории World. К весне 2017 года пользователи сервиса выпустили около 600 тыс. пластиковых и 11 млн виртуальных карт.

В конце 2015 года к ЕРИП подключилась Яндекс.Касса — универсальное платёжное решение Яндекс.Денег для бизнеса. С помощью Кассы оплату принимают больше 75 тыс. интернет-площадок по всему миру. В России, по данным исследований MARC и «Тэглайн», это самое популярное платёжное решение.

Яндекс.Деньги — сервис электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги из кошельков в Яндекс.Деньгах и с банковских карт, а компаниям — принимать онлайн-оплату через Яндекс.Кассу. Пользователи Яндекс.Денег могут оплачивать счета и квитанции на сайте, а также в мобильном приложении сервиса для Android, iOS, watchOS, Windows 10 и Windows 10 Mobile. К кошельку можно привязать несколько банковских карт и выпустить виртуальную или пластиковую Mastercard Яндекс.Денег. Эти карты позволяют оплачивать покупки бесконтактно через Apple Pay и Samsung Pay.

Сервис предлагает также большой выбор инструментов для приёма платежей через интернет и универсальное платёжное решение для бизнеса — Яндекс.Кассу.