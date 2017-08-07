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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЖИМ РАБОТЫ НЕКОТОРЫХ ПРИГОРОДНЫХ СТОЛИЧНЫХ МАРШРУТОВ ИЗМЕНЯЕТСЯ С 15 АВГУСТА
11:46 08.08.2017

Режим работы некоторых пригородных столичных маршрутов изменяется с 15 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минсктранс», отменяется выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов:

№312В «ДС Чижовка – 31-й км», отправлением с ДС «Чижовка» в 5.47, 12.42, 17.27, от «31-й км» в 6.56, 13.51, 18.42 ежедневно;

№328 «ДС Карастояновой - Головачи», отправлением из д. Головачи в 11.35, 20.55 по вторникам, пятницам и выходным.

Организовывается выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов:

№312 «ДС Чижовка – Мацевичи», отправлением с ДС «Чижовка» в 5.47, 12.42, 17.27, из д. Мацевичи в 6.43, 13.40, 18.30 ежедневно;

№328 «ДС Карастояновой – Головачи», отправлением из д. Головачи в 11.46, 21.06 по вторникам, пятницам и выходным.

На пригородном автобусном маршруте №328 «ДС Карастояновой – Головачи» отменяется выполнение остановочных пунктов Чировичи, Хотяновщина, Ревкутьевичи, Щедровщина в обратном направлении движения.
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