ЭКОНОМИКА РБ

РЕЖИМ РАБОТЫ НЕКОТОРЫХ ПРИГОРОДНЫХ СТОЛИЧНЫХ МАРШРУТОВ ИЗМЕНЯЕТСЯ С 15 АВГУСТА

11:46 08.08.2017 Режим работы некоторых пригородных столичных маршрутов изменяется с 15 августа. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минсктранс», отменяется выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов: №312В «ДС Чижовка – 31-й км», отправлением с ДС «Чижовка» в 5.47, 12.42, 17.27, от «31-й км» в 6.56, 13.51, 18.42 ежедневно; №328 «ДС Карастояновой - Головачи», отправлением из д. Головачи в 11.35, 20.55 по вторникам, пятницам и выходным. Организовывается выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов: №312 «ДС Чижовка – Мацевичи», отправлением с ДС «Чижовка» в 5.47, 12.42, 17.27, из д. Мацевичи в 6.43, 13.40, 18.30 ежедневно; №328 «ДС Карастояновой – Головачи», отправлением из д. Головачи в 11.46, 21.06 по вторникам, пятницам и выходным. На пригородном автобусном маршруте №328 «ДС Карастояновой – Головачи» отменяется выполнение остановочных пунктов Чировичи, Хотяновщина, Ревкутьевичи, Щедровщина в обратном направлении движения.