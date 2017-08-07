ЭКОНОМИКА РБ

ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОЧТИ 26 ТЫСЯЧ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

11:31 08.08.2017 За семь месяцев 2017 года в Беларуси зарегистрировано 25770 субъектов хозяйствования: 5893 юридических лица и 19877 индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, в Брестской области – 515 юрлиц и 2534 ИП; в Витебской области – 407 юрлиц и 1811 ИП; в Гомельской области – 450 юрлиц и 2341 ИП; в Гродненской области – 318 юрлиц и 2023 ИП; в Минской области – 976 юрлиц и 3389 ИП; в Могилевской области – 408 юрлиц и 2029 ИП; в Минске – 2705 юр лиц и 5750 ИП; Национальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов (Минского горисполкома) (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировано 114 юрлиц.