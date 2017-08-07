ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ОТ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
10:45 08.08.2017

Александр Лукашенко потребовал от власти на местах осуществлять свои полномочия в полном объеме. Об этом он заявил, согласовывая назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

«Вы в непростое время приходите в руководство первичным звеном управленческой вертикали. Я вас очень прошу осуществлять свои властные полномочия в полном объеме, чтобы я лишний раз не напоминал вам о том, что вы председатели райисполкомов и вы отвечаете за функционирование этих территорий. Разберитесь, с кем вы будете работать. Если люди уже вообще закостенели, от них нужно освобождаться. Если хотите кому-то дать шанс, будет очень неплохо. Я сторонник того, чтобы не резать по живому: разные причины могут быть, разные стили руководства были до вас. Поэтому дайте людям шанс. Но этот шанс не может растянуться на годы или долгие месяцы – это буквально месяц-два. Если человек готов работать – пусть работает», – сказал А. Лукашенко.

Глава государства обратил особое внимание на формирование аппаратов управления на местах, призвав очень аккуратно выстраивать взаимодействие с работниками райисполкомов.

«Сегодня более-менее зарплата нормальная, можно и спросить с людей. Если вы хотите, где-то что-то оптимизировать, сократить управленческий аппарат, оставив при этом деньги у себя (вы, наверное, в курсе дела: мы именно из этого исходили, принимая решение по оптимизации), - пожалуйста, это все в ваших руках», - добавил А. Лукашенко.

Не менее важна работа с населением, поэтому необходимо регулярно встречаться с ним, подчеркнул президент.

«Люди хотят видеть руководителя, который облечен властными полномочиями и может сегодня решить их проблемы. Я не говорю, что вам надо с утра до вечера, как бригадиру в деревне в свое время, ходить по домам. Нет. Вы определитесь, как вы лично будете работать с людьми, у вас не так много предприятий», – отметил А. Лукашенко.

Президент также напомнил, что скоро начнется новый учебный год и школы должны быть полностью готовы к нему.

«На солидном уровне проведите эту работу, чтобы детишки могли пойти и учиться соответствующим образом», - подчеркнул глава государства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2017
валюта курс
EUR 2.2993
USD 1.9508
RUB 3.2452
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2993 -0.0164
USD 1.9508 +0.0013
RUB 3.2452 +0.0121
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3010 2.3080
USD 1.9500 1.9550
RUB 3.2430 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 70.7300 71.1800
USD/RUB 59.9000 60.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте