Александр Лукашенко потребовал от власти на местах осуществлять свои полномочия в полном объеме. Об этом он заявил, согласовывая назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

«Вы в непростое время приходите в руководство первичным звеном управленческой вертикали. Я вас очень прошу осуществлять свои властные полномочия в полном объеме, чтобы я лишний раз не напоминал вам о том, что вы председатели райисполкомов и вы отвечаете за функционирование этих территорий. Разберитесь, с кем вы будете работать. Если люди уже вообще закостенели, от них нужно освобождаться. Если хотите кому-то дать шанс, будет очень неплохо. Я сторонник того, чтобы не резать по живому: разные причины могут быть, разные стили руководства были до вас. Поэтому дайте людям шанс. Но этот шанс не может растянуться на годы или долгие месяцы – это буквально месяц-два. Если человек готов работать – пусть работает», – сказал А. Лукашенко.

Глава государства обратил особое внимание на формирование аппаратов управления на местах, призвав очень аккуратно выстраивать взаимодействие с работниками райисполкомов.

«Сегодня более-менее зарплата нормальная, можно и спросить с людей. Если вы хотите, где-то что-то оптимизировать, сократить управленческий аппарат, оставив при этом деньги у себя (вы, наверное, в курсе дела: мы именно из этого исходили, принимая решение по оптимизации), - пожалуйста, это все в ваших руках», - добавил А. Лукашенко.

Не менее важна работа с населением, поэтому необходимо регулярно встречаться с ним, подчеркнул президент.

«Люди хотят видеть руководителя, который облечен властными полномочиями и может сегодня решить их проблемы. Я не говорю, что вам надо с утра до вечера, как бригадиру в деревне в свое время, ходить по домам. Нет. Вы определитесь, как вы лично будете работать с людьми, у вас не так много предприятий», – отметил А. Лукашенко.

Президент также напомнил, что скоро начнется новый учебный год и школы должны быть полностью готовы к нему.

«На солидном уровне проведите эту работу, чтобы детишки могли пойти и учиться соответствующим образом», - подчеркнул глава государства.