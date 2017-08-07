Минский мясокомбинат оптимизирует фирменную торговую сеть, сообщает агентство «Минск-Новости».

В агентство пришло письмо от встревоженной покупательницы:

«Много лет на Комаровском рынке был павильон Минского мясокомбината, где можно было купить дешевое мясо и колбасы. И вот прохожу мимо — павильон закрыт, оборудование вынесено, голые стены. На днях хотела зайти в магазин «Мясная держава», что на улице Козлова, — и там вывеска снята, магазин закрыт. Неужели мясокомбинат тоже закрывается или становится на ремонт? И где теперь купить недорого хорошее мясо?»

По словам начальника отдела фирменной торговли Минского мясокомбината Дмитрия Азаренко , предприятие работает в обычном режиме.

«Дело в том, что мы оптимизируем структуру фирменной торговой сети. Так, на Комаровке наша продукция по-прежнему будет продаваться в сезонной части рынка, но в павильоне №9 (раньше в №6). Здесь более выгодная арендная плата. Уже заканчиваются подготовительные работы. 9 августа этот торговый объект распахнет двери для покупателей», – сказал Д. Азаренко.

А вот фирменный магазин на ул. Козлова, 5, действительно закрылся. Сейчас это помещение выставлено на аукцион. Планируется, что здесь разместится продуктовый магазин, но не от Минского мясокомбината.

«В настоящее время в столице функционируют 10 наших фирменных магазинов, а также работают отделы на рынках. Купить нашу продукцию можно и в других универсамах, гипермаркетах. В перспективе планируем открывать фирменные магазины формата «у дома» в спальных микрорайонах города. Помимо мяса и колбасных изделий в них будут реализовываться напитки, бакалея и другие товары повседневного спроса», — уточнил представитель предприятия.