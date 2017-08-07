Александр Лукашенко 7 августа рассмотрел кадровые вопросы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства назначил Валентина Рыбакова постоянным представителем Беларуси при Организации Объединенных Наций.

Президент также дал согласие на назначение: Владимира Белова председателем Ганцевичского райисполкома; Александра Дорошенко председателем Дрогичинского райисполкома; Олега Мацкевича первым заместителем председателя Витебского облисполкома; Андрея Булавкина председателем Бешенковичского райисполкома; Александра Позняка председателем Оршанского райисполкома; Олега Поскробко председателем Солигорского райисполкома; Павла Наливайко председателем Осиповичского райисполкома; Дмитрия Рубана председателем Хотимского райисполкома; Андрея Дапкюнаса заместителем министра иностранных дел; Александра Корбута заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды; Александра Бараули заместителем министра спорта и туризма; Александра Марченко генеральным директором ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»; Геннадия Азарова генеральным директором ОАО «Витязь»; Сергея Пацкевича генеральным директором ОАО «Минский завод шестерен»; Анатолия Марцуля генеральным директором ОАО «МПОВТ»; Ивана Кубракова членом Витебского облисполкома; Сергея Клишевича членом Минского горисполкома.

А. Лукашенко обратил внимание, что сейчас главным испытанием для Витебской области является уборочная кампания.

«Они всегда в экстремальной ситуации, но такого года, как этот, вряд ли вспомнят. Ситуация напряженная, и Витебской области придется помогать как следует, чтобы не потерять зерно», - отметил глава государства.

Президент также напомнил о своем поручении руководству региона активнее заняться разработкой новой структуры посевных площадей.

«Надо возделывать зерновые там, где они дадут хороший эффект. У вас есть зима для того, чтобы подумать, какие будут севообороты и какая будет структура посевных площадей. Это для Витебской области очень важно», - подчеркнул он.

Было отмечено, что непростые погодные условия создают сложности при уборке урожая в стране. В этой связи президент поручил при необходимости организовать переброску техники из хозяйств, которые справились с уборочной, на отстающие предприятия.

«Переброска техники очень актуальна на сегодня. Особенно в Витебской области, на севере Минской и Могилевской. Мы должны это иметь в виду. По ценам надо посмотреть, чтобы не были обижены руководители и крестьяне этих хозяйств», – сказал А. Лукашенко. Назначение помощника президента – инспектора по Витебской области А. Позняка председателем Оршанского райисполкома связано с тем, что предыдущий руководитель региона вынужден был оставить должность по состоянию здоровья. Кроме того, такие крупные районы нуждаются в сильных кадрах, которые смогут показать пример остальным районным центрам, в каком направлении двигаться дальше.

«Сегодня Орша не просто на слуху. Таких у нас несколько регионов, и на примере Орши мы должны показать, как будем их развивать», - сказал А. Лукашенко.

Президент заметил, что А. Позняк – руководитель, который погружен в эти вопросы. Направлять в район нового человека со стороны – значит, оттянуть минимум на полгода восстановление региона.

«Его реконструировать, модернизировать нужно. А вы человек, который в это погружен. Это вам президентское поручение. Без моего внимания вы там не останетесь. Я несколько раз в год там обычно бываю, и для меня этот вопрос принципиальный», - подчеркнул глава государства.

Согласовывая назначение О. Поскробко, который ранее работал первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, на должность председателя Солигорского райисполкома, А. Лукашенко отметил, что тот является одним из деятельных сотрудников группы, занимающейся реформой ЖКХ. Президент считает, что О. Поскробко должен вместе с другими специалистами завершить работу в этом направлении.

В заключение А. Лукашенко заявил, что намерен посетить проблемные хозяйства в различных регионах Беларуси. Брестскую область он намерен посетить в ближайшее время. Особое внимание будет уделено организации уборочной кампании в регионе.

«В моих поездках (я уже хочу открыть этот секрет) в Бресте, потом на Могилевщине, потом на Витебщине первый вопрос в районе будет «какие проблемные хозяйства?». Поедем, посмотрим на эти проблемные хозяйства», - сказал он.

Президент подчеркнул, что отстающим предприятиям руководители местных органов власти должны уделять особое внимание.

«Не забывайте, что просто бездумно ездить по району, мотаться по всем хозяйствам не нужно. У вас три-четыре, может, у кого-то пять проблемных хозяйств. Займитесь ими, это ваше лицо. Я это всегда буду помнить и требовать. Естественно, и все мои подчиненные из этого будут исходить», - заявил глава государства.