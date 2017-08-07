|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ САЛОН СВЯЗИ В МОГИЛЕВЕ
09:45 08.08.2017
Мобильный оператор МТС 10 августа открывает новый салон связи в Могилеве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новый офис заработает в микрорайоне «Спутник», в торговом центре «Авеню» по ул. Якубовского, 44.
До 16 августа включительно каждый гость салона сможет получить от оператора подарок: 100 минут на звонки внутри сети, 100 мегабайт мобильного интернета или 100 SMS-сообщений на выбор. Для начисления бонуса достаточно с паспортом обратиться к консультантам.
«Сегодня в нашем динамичном мире каждая минута — практически на вес золота. Мы хотим, чтобы наши клиенты могли получить полное обслуживание в шаговой доступности от своего дома. И торговый центр для размещения нового офиса мы выбрали неслучайно. Благодаря такому расположению абоненты могут решить все вопросы мобильной связи во время похода за покупками и, таким образом, сэкономить время», — отметил руководитель могилевского филиала оператора Вячеслав Евсеенко.
Как и в других фирменных салонах связи МТС, в новом офисе будет доступен полный набор услуг мобильного оператора, а многие модели представленных гаджетов можно будет купить со значительной скидкой или оформить в рассрочку без первого платежа. В офисе установят терминал самообслуживания для мгновенного совершения операций, а для самых маленьких гостей будет предусмотрен детский уголок. Клиентов в новом салоне будут принимать с 9.00 до 21.00.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 07.08.2017
Курсы в банках
на 08.08.2017
Конвертация в банках
на 08.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте