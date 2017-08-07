Мобильный оператор МТС 10 августа открывает новый салон связи в Могилеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новый офис заработает в микрорайоне «Спутник», в торговом центре «Авеню» по ул. Якубовского, 44.

До 16 августа включительно каждый гость салона сможет получить от оператора подарок: 100 минут на звонки внутри сети, 100 мегабайт мобильного интернета или 100 SMS-сообщений на выбор. Для начисления бонуса достаточно с паспортом обратиться к консультантам.

«Сегодня в нашем динамичном мире каждая минута — практически на вес золота. Мы хотим, чтобы наши клиенты могли получить полное обслуживание в шаговой доступности от своего дома. И торговый центр для размещения нового офиса мы выбрали неслучайно. Благодаря такому расположению абоненты могут решить все вопросы мобильной связи во время похода за покупками и, таким образом, сэкономить время», — отметил руководитель могилевского филиала оператора Вячеслав Евсеенко.

Как и в других фирменных салонах связи МТС, в новом офисе будет доступен полный набор услуг мобильного оператора, а многие модели представленных гаджетов можно будет купить со значительной скидкой или оформить в рассрочку без первого платежа. В офисе установят терминал самообслуживания для мгновенного совершения операций, а для самых маленьких гостей будет предусмотрен детский уголок. Клиентов в новом салоне будут принимать с 9.00 до 21.00.