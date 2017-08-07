В первом полугодии в экономику Гродно привлечено свыше 29 миллионов долларов иностранных инвестиций, передает «Гродненская правда».

По итогам первого полугодия экономика Гродно вышла на положительную траекторию экономического роста, выполнены все ключевые показатели эффективности и большинство дополнительных заданий. Уже не первый год Гродно лидирует среди областных центров страны по темпу роста экспорта товаров, инвестиций в основной капитал, объему строительно-монтажных работ. Динамично развивается экспорт услуг, особенно строительных.

В Гродно проводится гибкая политика по привлечению инвесторов. На территории города функционирует более 240 предприятий с иностранным капиталом.

На техническое перевооружение предприятий города в первом полугодии направлено порядка 95 миллионов рублей. В мае заработало новое предприятие «Белагроферт» по выпуску комплекса органо-минеральных удобрений, и уже спустя месяц его первая продукция отправлена на экспорт в Украину. Открыты также сервисные центры и ряд новых производств, в октябре откроется центр традиционной китайской медицины, к концу года – три новые гостиницы.

Рассмотрены вопросы внедрения системы раздельного сбора твердых бытовых отходов. Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой отметил, что спустя одну-две недели после устранения всех замечаний и окончательного выбора логистики сбора и доставки отходов новая система будет работать без сбоев, а все предложения жителей города обязаны принимать ЖЭСы. Он также сообщил, что приобретен спецавтомобиль для чистки и мойки контейнеров непосредственно на контейнерных площадках, и это позволит поддерживать на них санитарный порядок, но многое зависит и от самих жильцов.