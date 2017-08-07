Мобильный оператор Life:) организовал велодоставку 4G SIM-карт в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, заказы на SIM-карты принимаются по номеру +37525-646-99-96 в мессенджерах BiP, Viber и WhatsApp. Для заказа доступны следующие тарифные планы оператора «Старт йо life:)», XS, S, M, L, XL, XXL, «Мир в руке» и «Йо1200».

Велодоставка SIM-карт – это новый пилотный проект оператора в области работы со своими абонентами и ответ городу на его мобильность.

Велодоставка работает с понедельника по субботу с 10.00 до 18.00 в пределах МКАД. Подключение бесплатное, необходим только паспорт. Увидев на улице велокурьера, можно сразу подключиться без предварительной заявки через мессенджер.