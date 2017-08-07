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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ОРГАНИЗОВАЛ ВЕЛОДОСТАВКУ 4G SIM-КАРТ В МИНСКЕ
17:00 07.08.2017
Мобильный оператор Life:) организовал велодоставку 4G SIM-карт в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, заказы на SIM-карты принимаются по номеру +37525-646-99-96 в мессенджерах BiP, Viber и WhatsApp. Для заказа доступны следующие тарифные планы оператора «Старт йо life:)», XS, S, M, L, XL, XXL, «Мир в руке» и «Йо1200».
Велодоставка SIM-карт – это новый пилотный проект оператора в области работы со своими абонентами и ответ городу на его мобильность.
Велодоставка работает с понедельника по субботу с 10.00 до 18.00 в пределах МКАД. Подключение бесплатное, необходим только паспорт. Увидев на улице велокурьера, можно сразу подключиться без предварительной заявки через мессенджер.
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