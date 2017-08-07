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ЭКОНОМИКА РБ
АНДРЕЙ РЫБАКОВ НАЗНАЧЕН ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»
16:55 07.08.2017
Постановлением Совета министров Беларуси №585 от 04.08.2017 Андрей Рыбаков назначен заместителем председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии, сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина.
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