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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ ПРОВЕДЕТ 9 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
16:49 07.08.2017
Министерство юстиции 9 августа проведет «прямую телефонную линию» с участием начальника отдела исполнения международных договоров управления международного сотрудничества Марии Жандаровой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать интересующие вопросы по теме «Взыскание алиментов из-за границы» можно с 11.00 до 12.00 по телефону 8 017 211 01 85.
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