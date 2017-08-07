ЭКОНОМИКА РБ

МИНЮСТ ПРОВЕДЕТ 9 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

16:49 07.08.2017 Министерство юстиции 9 августа проведет «прямую телефонную линию» с участием начальника отдела исполнения международных договоров управления международного сотрудничества Марии Жандаровой. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать интересующие вопросы по теме «Взыскание алиментов из-за границы» можно с 11.00 до 12.00 по телефону 8 017 211 01 85.