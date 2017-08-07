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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ МНС ВЕЧЕРОМ 7 АВГУСТА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ
16:44 07.08.2017
На портале электронного декларирования Министерства по налогам и сборам (http://www.portal.nalog.gov.by) 7 августа с 17.00 до 20.00 возможна недоступность некоторых сервисов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, будут недоступны сервисы: электронное декларирование и личный кабинет; поиск заявления в базе данных МНС Беларуси (ЕАЭС).
Это связано с проведением технических работ в центре обработки данных Министерства по налогам и сборам.
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