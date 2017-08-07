ЭКОНОМИКА РБ

НА ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ МНС ВЕЧЕРОМ 7 АВГУСТА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ

16:44 07.08.2017 На портале электронного декларирования Министерства по налогам и сборам (http://www.portal.nalog.gov.by) 7 августа с 17.00 до 20.00 возможна недоступность некоторых сервисов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, будут недоступны сервисы: электронное декларирование и личный кабинет; поиск заявления в базе данных МНС Беларуси (ЕАЭС). Это связано с проведением технических работ в центре обработки данных Министерства по налогам и сборам.