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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ВРЕМЯ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ
16:35 07.08.2017
Прокуратура Гродненской области рекомендует ограничить время продажи алкоголя в течение всей уборочной кампании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, органы прокуратуры Гродненской области проводят проверки соблюдения законодательства при проведении уборочной кампании 2017 года.
В ходе проведенных прокурорами проверок установлено, что отдельными местными исполнительными и распорядительными органами приняты меры по обеспечению общественной безопасности, трудовой дисциплины на предприятиях и организациях на период проведения уборочной кампании.
В частности, исполнительными комитетами Мостовского, Новогрудского, Сморгонского, Свислочского и Слонимского районов руководителям объектов торговли направлены письма с рекомендациями ограничить время реализации населению алкогольных напитков в течение всей уборочной кампании.
С учетом того, что такие ограничения введены не во всех регионах области, прокурорами других районов также инициировано принятие аналогичных решений.
В деятельности предприятий агропромышленного комплекса выявлялись нарушения законодательства о противопожарной безопасности и охране труда, правил техники безопасности. В связи с этим в первом полугодии 2017 года прокурорами районов руководителям местных исполнительных и распорядительных органов, субъектам хозяйствования, в том числе агропромышленного комплекса, внесено 35 актов прокурорского надзора, по требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 38 человек.
Показателен тот факт, что за один только день – 1 августа 2017 года – по результатам проведенных совместно с иными органами рейдовых мероприятий вследствие выявленных нарушений внесено 17 актов прокурорского надзора.
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