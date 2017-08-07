ЭКОНОМИКА РБ

МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ОТКРЫЛ НОВЫЙ САЛОН В МИНСКЕ

16:23 07.08.2017 Мобильный оператор Life:) открыл новый эксклюзивный пункт продаж и обслуживания в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, магазин расположен по адресу ул. Петра Мстиславца, 11 (торговый центр Dana Mall). Новый салон оператора – это единство стиля и яркого дизайна, просторное помещение и комфорт для посетителей, а также широкий выбор аксессуаров для смартфонов и планшетов.