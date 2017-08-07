|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ОТКРЫЛ НОВЫЙ САЛОН В МИНСКЕ
16:23 07.08.2017
Мобильный оператор Life:) открыл новый эксклюзивный пункт продаж и обслуживания в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, магазин расположен по адресу ул. Петра Мстиславца, 11 (торговый центр Dana Mall).
Новый салон оператора – это единство стиля и яркого дизайна, просторное помещение и комфорт для посетителей, а также широкий выбор аксессуаров для смартфонов и планшетов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 07.08.2017
Курсы в банках
на 07.08.2017
Конвертация в банках
на 07.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте