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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ МИНИ-ГЭС В СЛОНИМЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 25 ДОМОВ В МИКРОРАЙОНЕ «АЛЬБЕРТИН»
16:17 07.08.2017
Гидроэлектростанция в Слониме Гродненской области в микрорайоне «Альбертин» на реке Исса мощностью 200 кВт×ч открылась 13 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, гидроэлектростанция построена на месте недействующего гидротехнического сооружения, ранее принадлежащего Слонимскому картонно-бумажному заводу. Инвестором является ООО «ГидроПарк».
В настоящее время гидроэлектростанция вырабатывает 80 кВт×ч. Электроэнергия уже поступает в общую сеть Слонимских энергосетей, сгенерировано порядка 102 тысяч киловатт-часов.
Мини-ГЭС обеспечивает электроэнергией 25 домов в микрорайоне «Альбертин», в основном это частный сектор. Так как мощность станции напрямую зависит от уровня воды в озере, в паводок количество вырабатываемой энергии будет возрастать до максимума – 180-200 кВт×ч. В этом случае уже 50-70 семей будут пользоваться «зеленой» электроэнергией.
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