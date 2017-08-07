ЭКОНОМИКА РБ

НОВАЯ МИНИ-ГЭС В СЛОНИМЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 25 ДОМОВ В МИКРОРАЙОНЕ «АЛЬБЕРТИН»

16:17 07.08.2017 Гидроэлектростанция в Слониме Гродненской области в микрорайоне «Альбертин» на реке Исса мощностью 200 кВт×ч открылась 13 июля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, гидроэлектростанция построена на месте недействующего гидротехнического сооружения, ранее принадлежащего Слонимскому картонно-бумажному заводу. Инвестором является ООО «ГидроПарк». В настоящее время гидроэлектростанция вырабатывает 80 кВт×ч. Электроэнергия уже поступает в общую сеть Слонимских энергосетей, сгенерировано порядка 102 тысяч киловатт-часов. Мини-ГЭС обеспечивает электроэнергией 25 домов в микрорайоне «Альбертин», в основном это частный сектор. Так как мощность станции напрямую зависит от уровня воды в озере, в паводок количество вырабатываемой энергии будет возрастать до максимума – 180-200 кВт×ч. В этом случае уже 50-70 семей будут пользоваться «зеленой» электроэнергией.