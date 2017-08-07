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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРКА ОЗИМОГО РАПСА
16:10 07.08.2017
В Могилевской области завершается уборка озимого рапса.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в сельхозорганизациях региона по состоянию на утро 7 августа скошено и обмолочено около 31,2 тыс. га площадей озимого рапса, что составляет 97% к плану. При этом намолочено почти 63,9 тыс. т зерна этой культуры. Средняя урожайность составляет 20,5 ц/га, что на 4,6 центнера больше прошлогоднего.
Полностью завершили жать озимый рапс тринадцать районов из 21, еще в пяти убрано 90-99% площадей культуры. В сельхозорганизациях Дрибинского района работы выполнены на 82%, в Хотимском – на 86%, Круглянском – на 89%.
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