В Могилевской области завершается уборка озимого рапса.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в сельхозорганизациях региона по состоянию на утро 7 августа скошено и обмолочено около 31,2 тыс. га площадей озимого рапса, что составляет 97% к плану. При этом намолочено почти 63,9 тыс. т зерна этой культуры. Средняя урожайность составляет 20,5 ц/га, что на 4,6 центнера больше прошлогоднего.

Полностью завершили жать озимый рапс тринадцать районов из 21, еще в пяти убрано 90-99% площадей культуры. В сельхозорганизациях Дрибинского района работы выполнены на 82%, в Хотимском – на 86%, Круглянском – на 89%.