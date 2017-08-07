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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ВЫЯВЛЯЮТ НАРУШЕНИЯ В ЧАСТИ ГОТОВНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ И ХРАНЕНИЯ КОРМОВ
16:02 07.08.2017

В связи с проходящей в республике кампанией по уборке урожая и согласно требованиям главы государства органами прокуратуры проводится мониторинг хода уборочных работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в Каменецком районе местными органами власти на системной основе совместно с Каменецким РОЧС, ГУ «Каменецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» и райсельхозпродом проводится работа по контролю за соблюдением производственной и технологической дисциплины в сельскохозяйственных организациях в период подготовки и проведения работ по уборке урожая зерновых культур, заготовке кормов.

Выявленные ранее прокуратурой Каменецкого района отдельные нарушения, связанные с вопросами эксплуатации транспортных средств, охраны труда, технологии заготовки и хранения кормов, устранены по результатам рассмотрения актов прокурорского надзора.

Особое внимание было обращено на состояние зерноуборочной техники. В настоящее время в районе имеется 112 зерноуборочных комбайнов, информация о состоянии которых собирается ежедневно для незамедлительного реагирования в случае необходимости ремонта.

Прокурору Каменецкого района поручено принципиально и незамедлительно реагировать на факты хищения и уничтожения имущества, в том числе урожая.

Мониторинг соблюдения законодательства в ходе уборочной кампании проводится всеми территориальными прокурорами Брестской области. Его результаты ежедневно докладываются в прокуратуру Брестской области для анализа и принятия мер реагирования. Эта работа будет продолжена до окончания уборочной кампании.

При посещении 3 предприятий агропромышленного комплекса Сенненского района, в которых ранее были выявлены нарушения в части готовности к эксплуатации зерноуборочной техники, в порядке контроля проверена работа по устранению недостатков.

На момент проверки часть нарушений устранена. Для оперативной ликвидации недостатков в полном объеме установлены конкретные сроки. Их выполнение находится на контроле прокуратуры Витебской области.
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