В Минске идет подготовка овощехранилищ для закладки стабилизационных фондов на сезон 2017-2018, передает агентство «Минск-Новости».

Для города будет заложено на хранение 15 тыс. т картофеля, 17,5 тыс. т овощей и 4 тыс. т фруктов (в основном яблок). Это позволит обеспечить данной продукцией в межсезонный период детские сады, школы, а при необходимости и осуществлять бесперебойную поставку продукции в торговую сеть.

Также в стабилизационный фонд будет поставлено около 150 т говядины и 600 т свинины, 370 т сливочного масла.

«В этот раз цифры сопоставимы с предыдущим годом, поскольку практика показывает, что такого объема достаточно. На сегодня поставка продовольствия обеспечена в полном объеме, области все соглашения выполняют. Дефицита продукции нет и не предвидится», — заметил заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий.