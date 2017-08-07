За первое полугодие Комитетом государственного контроля проведена 621 проверка и 221 мониторинг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, с начала года проведено 37 аудитов эффективности, по материалам которых субъектам хозяйствования выданы рекомендации и предложения по устранению недостатков.

В целом по результатам проверок Комитета в первом полугодии восстановлено и обращено в доход государства денежных средств и материальных ценностей на сумму 94,9 млн руб., в том числе поступило в бюджет денежных средств на сумму 73,7 млн руб. Кроме того, по материалам КГК иными контрольными (судебными) органами взыскано 35,8 млн руб.

Департаментом финансовых расследований выявлено 656 преступлений, почти половина из них (42%) – тяжкие. Пресечена деятельность 3-х организованных групп, функционировавших в экономической сфере, 6-ти преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 43 лжеструктур, выявлено 198 преступлений, совершенных с их использованием.

С использованием информации Департамента финансового мониторинга правоохранительными и контролирующими органами нашей страны взыскано и обращено в доход государства 63 млн руб., выявлено 338 преступлений.

Комитетом проведена инвентаризация 72 государственных программ и важнейших инвестиционных проектов. Исходя из рисков, которые могут привести к срыву их реализации, выбрано 20 госпрограмм и 25 крупных инвестпроектов, которые начиная с нынешнего года Комитет госконтроля будет держать под постоянным контролем.

Комитетом госконтроля подготовлен проект указа, предусматривающий, наряду с упорядочением проверок, усиление координирующей роли Комитета, возложение на него функций по контролю за работой контролирующих и надзорных органов.

В числе основных контрольно-аналитических мероприятий: выявление дополнительных резервов по снижению затрат на жилищно-коммунальные услуги (разработаны мероприятия, которые позволят до конца нынешнего года снизить затраты в сфере ЖКХ на 7,3%, или на 220 млн руб.); изучение эффективности государственного регулирования в области земельных отношений, охраны и рационального использования земель; выявление проблемных вопросов при оказании услуг питания обучающихся в учреждениях общего среднего образования и др.