ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОФОРМЛЯЛИ БОЛЕЕ 70% ВЫВОЗИМЫХ ТОВАРОВ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 5 МИНУТ
15:35 07.08.2017

В первом полугодии 2017 года 72% партий товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, выпущено белорусскими таможенниками менее чем за 5 минут.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, этот показатель уже на 10% превысил прогнозный на текущий год, который определен стратегией развития таможенных органов.

Сокращение времени совершения таможенных формальностей способствует развитию внешнеторговых связей, созданию безбарьерной среды для бизнеса и улучшению инвестиционного климата.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.08.2017
валюта курс
EUR 2.2993
USD 1.9508
RUB 3.2452
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2993 -0.0164
USD 1.9508 +0.0013
RUB 3.2452 +0.0121
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3030 2.3070
USD 1.9500 1.9520
RUB 3.2350 3.2490
подробнее

Конвертация в банках
на 07.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1830
EUR/RUB 70.7900 71.3000
USD/RUB 60.0000 60.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте