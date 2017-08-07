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ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОФОРМЛЯЛИ БОЛЕЕ 70% ВЫВОЗИМЫХ ТОВАРОВ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 5 МИНУТ
15:35 07.08.2017
В первом полугодии 2017 года 72% партий товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, выпущено белорусскими таможенниками менее чем за 5 минут.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, этот показатель уже на 10% превысил прогнозный на текущий год, который определен стратегией развития таможенных органов.
Сокращение времени совершения таможенных формальностей способствует развитию внешнеторговых связей, созданию безбарьерной среды для бизнеса и улучшению инвестиционного климата.
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