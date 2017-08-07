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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО СОГЛАСОВАЛ НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕМИ РАЙИСПОЛКОМОВ
15:27 07.08.2017
Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства дал согласие на назначение:
Олега Мацкевича – первым заместителем председателя Витебского облисполкома;
Александра Позняка – председателем Оршанского райисполкома;
Олега Поскробко – председателем Солигорского райисполкома;
Владимира Белова – председателем Ганцевичского райисполкома;
Александра Дорошенко – председателем Дрогичинского райисполкома;
Андрея Булавкина – председателем Бешенковичского райисполкома;
Павла Наливайко – председателем Осиповичского райисполкома;
Дмитрия Рубана – председателем Хотимского райисполкома.
А. Лукашенко намерен посетить проблемные хозяйства в различных регионах Беларуси. Об этом он заявил 7 августа, согласовывая назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.
«В моих поездках (я уже хочу открыть этот секрет) в Бресте, потом на Могилевщине, потом на Витебщине первый вопрос в районе будет «какие проблемные хозяйства?». Поедем, посмотрим на эти проблемные хозяйства», - сказал А. Лукашенко.
Президент подчеркнул, что отстающим предприятиям руководители местных органов власти должны уделять особое внимание.
«Не забывайте, что просто бездумно ездить по району, мотаться по всем хозяйствам не нужно. У вас три-четыре, может, у кого-то пять проблемных хозяйств. Займитесь ими, это ваше лицо. Я это всегда буду помнить и требовать. Естественно, и все мои подчиненные из этого будут исходить», - заявил глава государства.
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