Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства дал согласие на назначение:

Олега Мацкевича – первым заместителем председателя Витебского облисполкома;

Александра Позняка – председателем Оршанского райисполкома;

Олега Поскробко – председателем Солигорского райисполкома;

Владимира Белова – председателем Ганцевичского райисполкома;

Александра Дорошенко – председателем Дрогичинского райисполкома;

Андрея Булавкина – председателем Бешенковичского райисполкома;

Павла Наливайко – председателем Осиповичского райисполкома;

Дмитрия Рубана – председателем Хотимского райисполкома.

А. Лукашенко намерен посетить проблемные хозяйства в различных регионах Беларуси. Об этом он заявил 7 августа, согласовывая назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

«В моих поездках (я уже хочу открыть этот секрет) в Бресте, потом на Могилевщине, потом на Витебщине первый вопрос в районе будет «какие проблемные хозяйства?». Поедем, посмотрим на эти проблемные хозяйства», - сказал А. Лукашенко.

Президент подчеркнул, что отстающим предприятиям руководители местных органов власти должны уделять особое внимание.

«Не забывайте, что просто бездумно ездить по району, мотаться по всем хозяйствам не нужно. У вас три-четыре, может, у кого-то пять проблемных хозяйств. Займитесь ими, это ваше лицо. Я это всегда буду помнить и требовать. Естественно, и все мои подчиненные из этого будут исходить», - заявил глава государства.