Беларусь планирует к концу года экспортировать сельхозпродукцию на 6 млрд долларов. Такую информацию озвучил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый в интервью телеканалу «Столичное телевидение».

По его словам, одним из перспективных рынков сбыта для белорусского продовольствия является рынок Китая.

«Есть интерес китайских бизнесменов к нашему агропромышленному комплексу, за самые короткие сроки удалось сертифицировать довольно большое количество наших предприятий, производящих молочную и мясную продукцию, на рынок Китая. И птица, мясо говядины, молочные продукты. Вот пошли уже у нас первые поставки. Сейчас на 20 млн долларов подписан контракт на поставку говядины и прорабатывается птицы. Поэтому это довольно перспективный рынок. По ценам, которые нас устраивают, с рентабельностью не хуже других рынков. Сейчас пошло мороженое, первые поставки, пробные. Поэтому этот рынок довольно интересный. Если мы планировали на рынок Китая поставить на 1 млн долларов, то уже вот за этот период на 17 млн долларов поставлено товара», – сказал М. Русый.

Вице-премьер сказал, что на белорусскую муку отмечается спрос на внешних рынках.

«Прошлый год и этот год спрос пошел на муку белорусскую и на экспорт. Мы уже буквально за эти полгода продали около 100 тысяч тонн муки, особенно ржаной. Мы сохранили то количество посевных площадей озимой ржи, которое у нас было и ранее. И это нам дало возможность продавать ржаную муку дороже пшеничной», – заявил М. Русый.

Он подчеркнул, что Россия по-другому начала работать с Беларусью.

«Есть интерес серьезных сетей, серьезных групп компаний, которые располагают большими товаропроводящими сетями, на поставку молочной, мясной и плодоовощной продукции. Потому что посмотрели, что есть хранилища, есть возможность работать не сезонно, а по графику. Ритмично, круглый год», – пояснил вице-премьер.