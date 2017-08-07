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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 7,1%
14:48 07.08.2017

Страховые организации республики собрали за январь-июнь 2017 года 524,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за шесть месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,1%.

По добровольным видам страхования за январь-июнь 2017 года страховые взносы составили 308 млн рублей, что на 38,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июнь 2017 года – 216,9 млн рублей, что на 3,7 млн рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 58,7% (за январь-июнь 2016 года – 55%).

За январь-июнь 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 263,7 млн рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2016 года на 11,4 млн рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июнь 2017 года составил 50,2% (за январь-июнь 2016 года – 51,5%).

За январь-июнь 2017 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 59,2 млн рублей (за январь-июнь 2016 года – 62,7 млн рублей), из них 34,8 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 24,4 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-июнь 2016 года – 38,6 млн рублей и 24,1 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 июля 2017 года составила 8989 человека (на 1 июля 2016 года – 9087 человек).
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