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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ПРИНИМАЕТ ДОПМЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВВОЗА СВИНИНЫ ИЗ РОССИИ
14:00 07.08.2017
Беларусь принимает дополнительные меры по недопущению ввоза свинины из Краснодарского края и Псковской области России.
«По информации Международного эпизоотического бюро от 01.08.2017 на территории Краснодарского края и Псковской области России зарегистрированы новые случаи заболевания животных африканской чумой свиней. В связи с этим необходимо принять дополнительные меры по недопущению ввоза на территорию Беларуси из Краснодарского края и Псковской области России живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из рыбы и птицы, бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней», - говорится в указании Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Ограничения не распространяются на разрешения, выданные по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов Беларуси, на прошедшие термическую обработку в процессе производства шрота для производства комбикормов для животных и комбикорма для ценных видов рыб.
Также необходимо принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.
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