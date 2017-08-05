По оперативным данным в консолидированный бюджет Брестской области за январь-июль 2017 года поступило 853,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 36,7 млн рублей и местные бюджеты – 816,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (29,6%), налога на прибыль (13,7%), налога на добавленную стоимость (10,7%), акцизов (6%), налога на недвижимость (6%), земельного налога (3,9%) и налога при упрощенной системе налогообложения (3,6%).

В формировании доходов бюджета региона приняли участие 19,8 тыс. организаций и 32,2 тыс. индивидуальных предпринимателей, а также 477,5 тыс. физических лиц, из которых 97% являются плательщиками земельного налога, арендной платы и налога на недвижимость.