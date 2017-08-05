Хозяйствам помогут с техникой во время уборочной кампании, но за нее надо заплатить. Об этом в интервью телеканалу «Столичное телевидение» заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

По его словам, где необходимо, технику перебросят.

«Эта работа уже делается, но каждый должен понимать, что заплатить за нее все-таки надо. Негоже сегодня спорить «платить – не платить», когда надо убирать и стоит комбайн. Все комбайны у нас были на дилерских центрах, вышли в работу. Но кто их получит, он должен оформить кредитный ресурс под 2% годовых на семь лет. Это прекрасные условия. Те, которые создало государство. Но все платно», – подчеркнул М. Русый.