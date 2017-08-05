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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКУ В ХОЗЯЙСТВА НАПРАВЯТ, НО ЗАПЛАТИТЬ ЗА НЕЕ НАДО – ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РУСЫЙ
13:27 07.08.2017
Хозяйствам помогут с техникой во время уборочной кампании, но за нее надо заплатить. Об этом в интервью телеканалу «Столичное телевидение» заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.
По его словам, где необходимо, технику перебросят.
«Эта работа уже делается, но каждый должен понимать, что заплатить за нее все-таки надо. Негоже сегодня спорить «платить – не платить», когда надо убирать и стоит комбайн. Все комбайны у нас были на дилерских центрах, вышли в работу. Но кто их получит, он должен оформить кредитный ресурс под 2% годовых на семь лет. Это прекрасные условия. Те, которые создало государство. Но все платно», – подчеркнул М. Русый.
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