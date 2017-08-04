Кадастровая оценка земель, земельных участков по виду функционального использования земель «жилая усадебная зона», «рекреационная зона», а также земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов всей территории Беларуси, по состоянию на дату 1 июля 2016 года была проведена в период с января 2016 года по май 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, ее результаты в виде отчетов и заключений о кадастровой оценке земель все исполнительными комитетами были получены на рассмотрение и утверждение в июне 2017 года.

Всего оценивалось 118 административных районов, 23181 сельский населенный пункт, 4387 садоводческих товариществ и дачных кооперативов и 202 города и поселка городского типа.

После получения материалов кадастровой оценки местным исполнительным комитетам необходимо принять решение об утверждении результатов кадастровой оценки земель, земельных участков.

Данные решения об утверждении результатов кадастровой оценки земель, земельных участков, принятые местными исполнительными и распорядительными органами власти, являются основанием для внесения кадастровых стоимостей земель, земельных участков в Регистр стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра, после чего они могут использоваться для целей, определенных законодательством, в том числе для определения налоговой базы земельного налога.

По состоянию на 4 августа 2017 года количество возвратившихся решений об утверждении результатов кадастровой оценки земель в среднем по республике составляет 36%, а по областям процентное соотношение следующее: Могилевская – 42%; Минская – 31%; Гродненская – 34%; Гомельская – 3%; Витебская – 56%; Брестская – 47% .

В то же время по состоянию на 4 августа 2017 года в Регистр стоимости внесена кадастровая стоимость по 10,3% территорий.

Разница в количестве присланных решений на внесение результатов кадастровой оценки в регистр стоимости и внесенных территориях объясняется несколькими причинами:

в решениях содержатся технические ошибки, вследствие которых решения отправляются на доработку местным органам власти (например, неверно указаны номера оценочных зон, не включены в решение некоторые населенные пункты, неверно указана стоимость в оценочных зонах и др.);

в Национальное кадастровое агентство поступают не вступившие силу решения (в данном случае агентство приостанавливает внесение результатов кадастровой оценки земель в регистр стоимости до вступления решения в законную силу).

Сведения о результатах кадастровой оценки земель находятся в открытом доступе на сайте Национального кадастрового агентства vl.nca.by.