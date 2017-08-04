За первое полугодие организации холдинга «Белресурсы» добились прироста объема заготовок вторичных материальных ресурсов (ВМР) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1182,8 тонны, или на 6,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, принятый комплекс мер по повышению эффективности заготовок позволил за 6 месяцев 2017 года достичь удельного веса заготовок ВМР от населения в целом по холдингу 54,4% и увеличить его по сравнению с I полугодием прошлого года на 6,4 п.п.

Обществами холдинга «Белресурсы» увеличены объемы заготовок ВМР от населения на 1783 тонны, в том числе по макулатуре – на 839,6 тонны, стеклобою – на 803,6 тонны, резиносодержащим отходам (РСО) – на 88 тонн, полимерным отходам – на 48,3 тонны.

В целом по холдингу «Белресурсы» за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечено ускорение оборачиваемости товаров заготовок на 1,7 дня.

Доля общих объемов заготовок вторичных материальных ресурсов (ВМР) в целом по Беларуси увеличилась за 6 месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,06% и составила 6,32%, притом что основным видом деятельности обществ холдинга, занимающихся заготовками ВМР, являются производство и оптовая торговля.